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Marmara'nın sürpriz misafirleri: İki yunus teknenin yanında görüntülendi

Marmara'nın sürpriz misafirleri: İki yunus teknenin yanında görüntülendi
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında deniz yüzeyine çıkan iki yunus, tekneyle seyir halindeki İbrahim Özkan tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yunuslar kısa süreliğine tekneye eşlik ederek görsel şölen oluşturdu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında denizde yüzeye çıkan iki yunus, tekneyle denize açılan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmaraereğlisi açıklarında teknesiyle seyir halinde olan İbrahim Özkan, bir anda su yüzeyine çıkan iki yunusu fark etti. Teknenin yakınında bir süre yüzen yunuslar, zaman zaman suyun üzerine çıkarak görsel bir şölen oluşturdu. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Özkan, yunuslarla her zaman karşılaşmadıklarını belirterek, bu anlara tanıklık etmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Kısa süre boyunca teknenin çevresinde görülen yunuslar daha sonra gözden kaybolurken, ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin beğenisini topladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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