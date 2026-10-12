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Malatya’da sağanak yağış nedeniyle altgeçit kapatıldı

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Malatya’da sağanak yağış nedeniyle altgeçit kapatıldı
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Malatya’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezindeki Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç Altgeçidi trafiğe kapatılırken, iki altgeçitte ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezindeki Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç Altgeçidi trafiğe kapatılırken, iki altgeçitte ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya'da, meteorolojinin uyarılarının ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağış, trafikte aksamalara neden oldu. Ofis Kavşağı'nda bulunan Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç Altgeçidi trafiğe kapatıldı. Çevreyolu üzerindeki Turgut Temelli ve Battalgazi altgeçitlerinde ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılarda, kent genelinde yağışların belirli aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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