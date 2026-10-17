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Kütahya Gediz'de 2 bin 120 rakımlı Akdağ Yaylası mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

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Kütahya Gediz'de 2 bin 120 rakımlı Akdağ Yaylası mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
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Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2 bin 120 metre rakımlı Akdağ Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı. Yaklaşık 30 dakika süren yağışın ardından yüksek kesimler beyaza bürünürken yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Akdağ Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı. Yaklaşık 30 dakika süren yağışın ardından yüksek kesimler beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan ve 2 bin 120 metre rakıma sahip Akdağ Yaylası, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede yaklaşık 30 dakika boyunca etkili olan kar yağışının ardından yaylada güzel manzaralar oluştu.

Bölge sakinlerinden Ali Gökmen, Kütahya'nın en yüksek rakımlı dağı olan Akdağ'a mevsimin ilk karının düştüğünü belirtti. Kar yağışının ardından bölgede kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden Gökmen, yüksek kesimlerin beyaza büründüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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