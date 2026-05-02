Kütahya'da Mayıs ayında kar sürprizi

Kütahya'da Mayıs ayının ilk günlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı.

Kar yağışı, başta Kumarı Mahallesi olmak üzere birçok bölgede etkisini hissettirirken, beyaza bürünen cadde ve sokaklar kış manzaraları oluşturdu. Vatandaşlar mayıs ayında yağan karı şaşkınlıkla karşılarken, bazı bölgelerde araçların ve çiçek açmış ağaçların üzerinin karla kaplandığı gözlendi.

Yetkililer de üreticilere, özellikle gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Bölgede üretim yapan Halil İbrahim İbiş, "Mayıs ayında kar görmek gerçekten çok nadir. Ağaçlarımız çiçek açtı, tam ürün bağlama dönemindeyiz. Eğer don olursa bu yılki mahsulümüz ciddi zarar görebilir" dedi. - KÜTAHYA

