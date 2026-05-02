Haberler

Kütahya'da Mayıs ayında kar sürprizi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da Mayıs ayının ilk günlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı.

Kar yağışı, başta Kumarı Mahallesi olmak üzere birçok bölgede etkisini hissettirirken, beyaza bürünen cadde ve sokaklar kış manzaraları oluşturdu. Vatandaşlar mayıs ayında yağan karı şaşkınlıkla karşılarken, bazı bölgelerde araçların ve çiçek açmış ağaçların üzerinin karla kaplandığı gözlendi.

Yetkililer de üreticilere, özellikle gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Bölgede üretim yapan Halil İbrahim İbiş, "Mayıs ayında kar görmek gerçekten çok nadir. Ağaçlarımız çiçek açtı, tam ürün bağlama dönemindeyiz. Eğer don olursa bu yılki mahsulümüz ciddi zarar görebilir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuncay Sonel'in ilk ifadesi: Gülistan'ın hamile kaldığı...

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı ve eşinin maça damga vuran sevinci: Gözyaşlarını tutamadılar

Acun ve eşini hiç böyle görmediniz! Maça damga vuran anlar
Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf

Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf

Mbappe ve Ester Exposito, İtalya'da tatile çıktı

Daha fazla saklanamadılar!

'Yakışıklı Güvenlik'ten Arif Kocabıyık'a tepki: Ahım tuttu

"Arif'i benim ahım tuttu"
Acun Ilıcalı ve eşinin maça damga vuran sevinci: Gözyaşlarını tutamadılar

Acun ve eşini hiç böyle görmediniz! Maça damga vuran anlar
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek

Milli yıldızımızın kız arkadaşı için başlatılan kampanyayı unutmadılar