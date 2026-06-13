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Kumluca'da aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu

Kumluca'da aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa süreli doluya dönüştü. Karaağaç ve Karacaören mahallelerinde seralar ile meyve bahçeleri zarar gördü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak yağış doluya dönüştü.

Kumluca'da Karaağaç, Karacaören mahallelerinde saat 16.00 sıralarında aniden bastıran sağanak ardından dolu yağışına dönüştü. Kısa süre etkili olan dolu, bazı seralara ve meyve bahçelerine zarar verdi. Karacaören Mahallesi'nde çiftçilik yapan Özcan Aşgın, "Sağanak yağışın ardından fırtına ile gelen dolu seraların plastik örtülerini deldi" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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