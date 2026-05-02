Kozan'da selden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen sel afetinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bölgede hasar tespit çalışması yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, afetten etkilenen üreticileri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kozan'da etkili olan sağanak yağış sonrası Tabak Deresi taşarken, taşkının etkisiyle Bucak yolu üzerindeki Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkisinde bağlantı yolları su ve çamurla kaplandı. Sel felaketinde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar da etkilenmişti.

Bölgede incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, zarar gören üreticilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Yapılan tespitlerde, hayvanların barınabileceği uygun alanların bulunmadığı belirlenirken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen çadırlar hızla kurularak üreticilerin hizmetine sunuldu. Selde 1 inek, 1 keçi ve 2 oğlağı telef olan Hayriye Özcan'a Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından destek sağlandı.

Hayriye Özcan, yaşadığı süreç sonrası verilen desteğe teşekkür ederek, "Sel felaketinde ahırımız yıkılmıştı. İl Müdürümüze teşekkür ederim, çadırımızı kurdular. Allah razı olsun devletimizden" dedi.

İlçe genelinde hasar tespit ve destek çalışmalarının aralıksız sürdüğü, ekiplerin sahadaki çalışmalarına devam ettiği bildirildi. - ADANA

