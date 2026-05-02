Kozan'da selden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen sel afetinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bölgede hasar tespit çalışması yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, afetten etkilenen üreticileri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kozan'da etkili olan sağanak yağış sonrası Tabak Deresi taşarken, taşkının etkisiyle Bucak yolu üzerindeki Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkisinde bağlantı yolları su ve çamurla kaplandı. Sel felaketinde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar da etkilenmişti.

Bölgede incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, zarar gören üreticilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Yapılan tespitlerde, hayvanların barınabileceği uygun alanların bulunmadığı belirlenirken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen çadırlar hızla kurularak üreticilerin hizmetine sunuldu. Selde 1 inek, 1 keçi ve 2 oğlağı telef olan Hayriye Özcan'a Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından destek sağlandı.

Hayriye Özcan, yaşadığı süreç sonrası verilen desteğe teşekkür ederek, "Sel felaketinde ahırımız yıkılmıştı. İl Müdürümüze teşekkür ederim, çadırımızı kurdular. Allah razı olsun devletimizden" dedi.

İlçe genelinde hasar tespit ve destek çalışmalarının aralıksız sürdüğü, ekiplerin sahadaki çalışmalarına devam ettiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Haberler.com
500

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Yasal boşluktan faydalandı, topladığı sahipsiz arazilerde kendisini 'kral' ilan etti

Yasal boşluktan faydalandı, taç giyip kendini 'kral' ilan etti
İki ilde mayıs ayında kar yağışı

Mayıs ayında kar sürprizi! İki kentte göz gözü görmüyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Ziyarete damga vuran görüntü: Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Dev hızlı tren projesinde sona doğru: Seyahat süresi 2 saatin altına inecek

Dev projede sona doğru! Seyahat süresi 2 saatin altına inecek