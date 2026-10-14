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Kilis'te kuvvetli yağış ulaşımı olumsuz etkiledi, sürücüler kontrollü ilerledi

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Kilis'te kuvvetli yağış ulaşımı olumsuz etkiledi, sürücüler kontrollü ilerledi
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Kilis'te etkili olan kuvvetli yağış, günlük yaşamı ve kentteki ulaşımı olumsuz etkiledi. Otomobil ve motosiklet sürücüleri trafikte kontrollü ilerledi; motosikletliler kayganlaşan yollarda dikkatli hareket etti, ana arterlerde ulaşımı aksatan olumsuzluk yaşanmadı.

Kilis'te etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüleri trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Kilis'te etkili olan kuvvetli yağış, günlük yaşamı ve kentteki ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollarda ilerleyen otomobil ve motosiklet sürücüleri, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla kontrollü şekilde seyretti. Kentte yağış sırasında sürücülerin hızlarını düşürerek ilerlediği görüldü. Özellikle motosiklet sürücüleri, yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda dikkatli hareket etti.

Şehrin ana arterlerinde ise ulaşımı aksatan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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