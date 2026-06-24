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Kilis'te çiftçilere anız ve ürün yangınlarına karşı bilgilendirme

Kilis'te çiftçilere anız ve ürün yangınlarına karşı bilgilendirme
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Kilis'in Elbeyli ilçesinde hasat sezonuyla birlikte anız ve ürün yangınlarını önlemek için jandarma ve çevre müdürlüğü ekipleri çiftçilere yangın tüpü kullanımı ve güvenlik önlemleri hakkında uyarılarda bulundu.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte anız ve ürün yangınlarının önlenmesi amacıyla çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli Zihnet Çetinkaya Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada çiftçiler ziyaret edildi.

Ekipler tarafından biçerdöverler ile saman balyası yapma makinelerinde yangın tüpü bulundurulmasının önemi anlatılırken, sigara izmaritlerinin kontrolsüz şekilde çevreye atılmaması ve kuru alanlarda ateş yakılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, hasat döneminde anız ve ürün yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirterek, çiftçilerin alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarının büyük önem taşıdığını ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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