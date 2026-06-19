Haberler

Kars'ta piknikçilerin gözdesi tilki Dalton kamerada

Kars'ta piknikçilerin gözdesi tilki Dalton kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta doğaseverlerin yakından tanıdığı kızıl tilki Dalton, Benliahmet Tren İstasyonu piknik alanında görüntülendi. Piknikçilerin arasında rahatça dolaşarak karnını doyuran sevimli tilki, tedbiri elden bırakmadı.

Kars'ta doğaseverlerin ve piknikçilerin yakından tanıdığı kızıl tilkisürekli etrafını kontrol eden ve temkinli davranan bu kez Benliahmet Tren İstasyonu piknik alanında görüntülendi. Bölgenin adeta maskotu haline gelen sevimli tilki, piknikçilerin arasında rahatça dolaşarak karnını doyuruyor.

Piknik yapmak için alanda bulunan vatandaşların yanına kadar gelen Dalton, zaman zaman insanların ayaklarının dibine kadar yaklaşarak dikkat çekti. Kendisine atılan yiyecekleri yiyerek karnını doyuran tilki, kameralara yansıdı.

İnsanlara alışkın olduğu gözlenen Dalton'un, buna rağmen tedbiri elden bırakmadığı görüldü. Vatandaşlara yaklaşmasına rağmen, kızıl tilki sürekli etrafını kontrol eden ve temkinli davrandı. Karnını doyurduktan sonra bir süre daha piknik alanında dolaşan Dalton, daha sonra çevredeki ağaçlık alana yönelerek gözlerden kayboldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı

Kaçırılan İBB yöneticisi kurtarıldı
Anlaşma sonrası İran'dan ABD'ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz

Anlaşma sonrası İran'dan tarihi uyarı! Bu rest Trump'ı çıldırtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
CHP'de İzmir depremi! Tire Belediye Başkanı da istifa etti

Büyükşehrin ardından bir belediye daha gitti
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
Survivor'da büyük finalin adı belli oldu! Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı

Survivor'da büyük finalin adı belli oldu
Rahmi Saltuk isyan etti: Kılıçdaroğlu'nun listesinden haberim yoktu, hemen adımı sildirdim

Kılıçdaroğlu'nun ekibinden skandal hamle! Ünlü sanatçı isyan etti
ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı

ABD'nin kalbinde şok! Dehşet anları kamerada
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar