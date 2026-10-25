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Kars'ta eksi 6 derecede park halindeki araçların camları buz tuttu

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Kars'ta eksi 6 derecede park halindeki araçların camları buz tuttu Haber Videosunu İzle
Kars'ta eksi 6 derecede park halindeki araçların camları buz tuttu
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Kars'ta sabah erken saatlerde termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi ve dondurucu soğuk günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Açık alanda park edilen çok sayıda aracın camları buzla kaplanırken, sürücüler camlardaki buz tabakasını kazıyıcı ve aparatlarla temizlemeye çalıştı.

Kars'ta etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sabah erken saatlerde termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğuk nedeniyle açık alanda park edilen çok sayıda aracın camları buzla kaplandı.

Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak araçlarının yanına gelen sürücüler buz tutan camlarla karşılaştı. Ellerine kazıyıcı ve çeşitli aparatlar alan vatandaşlar, araçlarının ön ve arka camlarında oluşan buz tabakasını temizlemeye çalıştı.

Kars'ta karın yağmasına kısa süre kaldığını ifade eden Hasan Yolcu, "Geceleri eksi 4, eksi 5'i bulmaya başladı. Kışa hazırlandık, kışı göreceğiz. Her an kar yağabilir. Hazırlıklıyız zaten camlarımızda geceleri buz tutuyor. Sabah kazımak zorunda kalıyoruz. Hayırlı kışlar gelsin bakalım" dedi.

Öte yandan gece boyunca etkili olan ayazın ardından bazı araçların camlarında kalın buz tabakası oluştu. Sürücüler, araçlarını çalıştırarak kalorifer yardımıyla buzların çözülmesini beklerken, bir yandan da camları kazıdı. Soğuk nedeniyle temizlik işlemi uzun sürerken, vatandaşların dakikalarca uğraştığı görüldü.

Kentte özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde hissedilen dondurucu hava, kış şartlarının kendisini iyiden iyiye göstermesine neden oldu. Park halindeki araçların yanı sıra bazı bölgelerde kırağı oluşması da dikkat çekti.

Hava sıcaklıklarının düşük seyretmesiyle birlikte sürücülerin sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olması önem taşırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kars'ta kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, vatandaşlara dondurucu kış günlerinin yaklaştığını bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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