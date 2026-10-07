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Karabük Valiliği, yangın riski azalınca ormanlara giriş yasağını kaldırdı

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Karabük Valiliği, yangın riski azalınca ormanlara giriş yasağını kaldırdı
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Karabük Valiliği, yağışların artması ve orman yangını riskinin azalması üzerine ormanlara giriş yasağını kaldırdı. 15 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/2 sayılı Valilik kararıyla uygulamaya konulan yasak yürürlükten kaldırıldı; vatandaşların orman alanlarına giriş kısıtlaması sona erdi.

Karabük'te, orman yangını riskinin azalması ve hava koşullarının mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle uygulanan ormanlara giriş ve çıkış yasağı kaldırıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, mevsimsel olarak yağışların artması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi ve orman yangını riskinin azalması üzerine karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, 15 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/2 sayılı Valilik kararıyla uygulamaya konulan ormanlara giriş ve çıkış yasağının yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Yasağın kaldırılmasıyla birlikte vatandaşların orman alanlarına girişine yönelik kısıtlama sona ermiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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