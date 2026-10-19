Karabük'ün Yenice ilçesinde sonbahar renk cümbüşü dronla görüntülendi

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Türkiye'nin en büyük blok ormanları arasında yer alan Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlarda sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü dronla görüntülendi.

Yenice Ihlamur Terası'na uzanan kıvrımlı yol boyunca uzanan ormanlık alanlar ile Göktepe Yaylası'nda sonbaharın etkisiyle sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonları ortaya çıktı.

Ağaçların renk değiştirmesiyle oluşan manzara, ormanlık alanların arasından kıvrılarak ilerleyen yollarla birleşince görsel şölen oluşturdu.

Dronla kaydedilen görüntülerde, geniş orman örtüsü ve sonbaharın doğaya kattığı renkler dikkat çekiyor. Öte yandan hazan mevsimi renklerine bürünen ormanlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarına da eşsiz manzaralar sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı