Mahalleye inen domuzları böyle kovaladı

Karabük'te yiyecek aramak için mahalleye inen iki yaban domuzu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarından çıkarak yerleşim yerine gelen iki yaban domuzu, Üniversite Mahallesi'nde sokak aralarında yiyecek aramaya başladı. Domuzları fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, hayvanları mahalleden uzaklaştırmak için kovaladı. Görüntülerde domuzların bir süre sokaklarda dolaştıktan sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı