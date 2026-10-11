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Kahramanmaraş'ta iki turaç doğal ortamlarında koşarken görüntülendi

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Kahramanmaraş'ta iki turaç doğal ortamlarında koşarken görüntülendi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ın doğal yaşam alanlarında iki turaç kuşunun birlikte koştuğu anları paylaştı. Görüntülerde bir müddet doğada koşan turaçlar daha sonra gözden kayboldu.

Kahramanmaraş'ın doğal yaşam alanlarında iki turaç, koşarken görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, iki turaç kuşunun doğal ortamlarında birlikte koştuğu anlar yer aldı. Yaban hayatına ait görüntüler, doğanın sakin anlarını gözler önüne serdi. Bir müddet doğada koşan turaçlar daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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