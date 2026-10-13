Kahramanmaraş Andırın'da sumak hasadı başladı, İlyas Paksoy bahçesinde topluyor

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, geleneksel yöntemlerle yetiştirilen sumakların hasadına başlandı.

Andırın ilçesine bağlı Bostandere Mahallesi'nde üretim yapan İlyas Paksoy, bahçesinde yetiştirdiği sumakları ailesiyle birlikte topluyor. Dallardan özenle toplanan sumaklar, kurutulmak üzere seriliyor. Sumak üretimi hakkında bilgi veren Paksoy, bahçesinde yetiştirdiği sumakları hasadın ardından kuruttuğunu belirterek, "Bahçemde yetiştirdiğim sumakları özenle toplayarak ilk önce kurutuyorum. Hasadını gerçekleştirdiğimiz sumakları kuruttuktan sonra ekşisini almadan doğal haliyle üretip tüketicilerin beğenisine sunuyorum. İlk defa alanlar ertesi yıl daha fazla talepte bulunuyorlar" dedi.

Kurutulan sumaklar, geleneksel yöntemlerle işlenerek baharat olarak tüketime sunuluyor. Bölgedeki üreticiler tarafından sürdürülen sumak yetiştiriciliği, yöresel ürünlerin yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı