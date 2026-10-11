Kahramanmaraş Andırın'da sis, Meryemçil Kalesi çevresinde kartpostallık görüntü oluşturdu

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan sis, Meryemçil Kalesi ve Geben Mahallesi çevresinde güzel görüntüler oluşturdu.

İlçede yüksek rakımlı dağlar ve vadiler arasında oluşan sis tabakası, bölgeyi adeta bulut denizine dönüştürdü. Tarihi Meryemçil Kalesi'nin bulunduğu sarp kayalıklar sislerin üzerinde kalırken, Geben Mahallesi yoğun sis altında kaldı. Yüksek kesimlerden izlenen manzarada dağların zirveleri ile vadileri kaplayan sis tabakası, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bölgenin doğal güzelliğini yansıtan manzara, doğa tutkunlarının ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı