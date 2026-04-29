İstanbul Boğazı'nda yakamoz manzarası

İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren dolunayın deniz yüzeyine yansımasıyla oluşan yakamoz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ışıklarıyla birleşerek seyirlik görüntüler oluşturdu.

İstanbul Boğazı, gece saatlerinde gökyüzündeki dolunay ve deniz üzerindeki yakamozun birleştiği anlara sahne oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün aydınlatmasıyla birleşen ay ışığı, su yüzeyinde parıltılı bir şerit oluşturarak kentin gece silüetine eşlik etti. Boğaz hattındaki sakinlik ve kıyı şeridinde demirli bulunan teknelerle birlikte oluşan manzara, İstanbul'un gece görüntüsünü yansıttı. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, Kuleli sahilinden kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı