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Ayılar bu defa vatandaşların dutlarına dadandı

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Erzurum'un İspir ilçesinde bir vatandaşın bahçesine giren ayı, dut ağacından dökülen meyveleri yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bölge halkı, ayıların yerleşim alanlarında sıkça görüldüğünü belirtiyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde son yıllarda yerleşim alanlarda sıkça görülen ayılar, bölge halkı açısından sıradan hale geldi.

İspir ilçesinde bir vatandaşın bahçesine dalan ayı bu defa dut ağacından dökülen meyveleri yedi. O anlar bahçede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Vatandaşlar son yıllarda ayıların yerleşim alanlarına sıkça geldiklerini ve rahat tavırlarının da dikkat çekici olduğunu dile getirdiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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