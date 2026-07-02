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Dantel böceği İnegöl'de görüntülendi

Dantel böceği İnegöl'de görüntülendi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde çalışanlar, doğada nadir görülen dantel böceğini fark etti. Kanatlarındaki dantel deseniyle dikkat çeken böcek, cep telefonuyla görüntülendikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğada nadir görülen dantel böceği, bir iş yerinde ortaya çıktı.

Olay, Yenice Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde çalışanlar cam üzerinde farklı görünüme sahip bir böcek fark etti. Yakından incelendiğinde böceğin, kanatlarındaki dantel desenini andıran yapısıyla dikkat çeken dantel böceği olduğu görüldü.

Doğada ender rastlanan türlerden biri olarak bilinen böcek, ilginç görünümü nedeniyle çalışanların ilgisini çekti. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen dantel böceği, bir süre sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Nadir görülen böceğin herhangi bir zarar vermediği öğrenilirken, görüntüleri kısa sürede ilgi gördü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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