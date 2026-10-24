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Iğdır Aralık'ta yağışla kapanan Adetli ve Kolikent yolları için çalışma başlatıldı

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Iğdır Aralık'ta yağışla kapanan Adetli ve Kolikent yolları için çalışma başlatıldı Haber Videosunu İzle
Iğdır Aralık'ta yağışla kapanan Adetli ve Kolikent yolları için çalışma başlatıldı
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde yağışların ardından kapanan Adetli ve Kolikent köy yolları için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, taşımalı eğitim gören öğrencilerin mağdur olmaması ve köy halkının ulaşımının kesintisiz sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde yağış nedeniyle zarar gören köy yollarında ekipler çalışma başlattı.

Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aralık ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından harekete geçti. Yağış nedeniyle Adetli ve Kolikent köy yollarında meydana gelen tahribat ve kapanmalar üzerine, gelen ihbarlar doğrultusunda iş makineleri bölgeye sevk edildi. Özellikle taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitimin aksamaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, köy halkının il ve ilçe merkezleriyle ulaşımının kesintisiz devam etmesi amacıyla yol açma ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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