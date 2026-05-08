Asansör boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Hatay'da asansör boşluğuna düşerek mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde asansör boşluğundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine bölgeye giden ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa süren çalışmayla kedi düştüğü asansör boşluğundan kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

