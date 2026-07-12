Haberler

Gümrükler Muhafaza ekiplerinden kaçakçılara geçit yok: 4 yaban hayvanı kurtarıldı

Gümrükler Muhafaza ekiplerinden kaçakçılara geçit yok: 4 yaban hayvanı kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 2 vaşak ve 2 serval kedisi olmak üzere 4 yaban hayvanını kurtardı. CITES kapsamındaki hayvanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 2 vaşak ve 2 serval kedisi kurtarıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılık girişimlerinden birini daha engelleyerek, Türkiye'nin de taraf olduğu Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında yer alan 2 vaşak ve 2 serval kedisi olmak üzere toplam 4 yaban hayvanını kurtardı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen ve risk analizi kapsamında şüpheli bulunan bir binek araç, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince detaylı aramaya tabi tutuldu. Yapılan arama sonucunda, sağlıksız şartlarda gizlenerek yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan ve CITES kapsamındaki türler arasında yer alan 4 yaban hayvanı ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MİT, şehit ajanı Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı

İşte şehit ajanın yıllar sonra ortaya çıkan resmi
Venezuela'da depremlerde ölü sayısı 4 bin 333'e yükseldi

Kan donduran bilanço! Ölenlerin sayısı 4 bin 333'e yükseldi
2 valizini alıp çıktı, sırra kadem bastı! 17 yaşındaki Ceren'den haber yok

2 valizle evden ayrıldı! Ceren'den 11 gündür tek bir iz yok
Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü

Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı