Gümrükler Muhafaza ekiplerinden kaçakçılara geçit yok: 4 yaban hayvanı kurtarıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 2 vaşak ve 2 serval kedisi kurtarıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılık girişimlerinden birini daha engelleyerek, Türkiye'nin de taraf olduğu Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında yer alan 2 vaşak ve 2 serval kedisi olmak üzere toplam 4 yaban hayvanını kurtardı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen ve risk analizi kapsamında şüpheli bulunan bir binek araç, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince detaylı aramaya tabi tutuldu. Yapılan arama sonucunda, sağlıksız şartlarda gizlenerek yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan ve CITES kapsamındaki türler arasında yer alan 4 yaban hayvanı ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı