Gerze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri orman suçlarına karşı 7/24 denetim yapıyor

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Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gerze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman suçlarını önlemek ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla denetimlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.

Ormanların korunması ve orman ürünleri kaçakçılığının engellenmesi hedefiyle hareket eden ekipler, Gerze - Samsun kara yolu başta olmak üzere sorumluluk sahasındaki tüm stratejik noktalarda mobil kontrol uygulamaları gerçekleştiriyor. Sahadaki varlığını artırarak yasa dışı müdahalelere geçit vermeyen orman muhafaza ekipleri, geçiş yapan araçlarda ve kritik alanlarda titiz incelemelerde bulunuyor.

Ormanların geleceğe aktarılacak en büyük miras olduğuna dikkat çeken yetkililer, orman suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen saha denetimlerinin ve mobil kontrollerin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı