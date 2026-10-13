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Eskişehir'de sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 1 ila 3 derece azalacak

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir'de aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı kentte en yüksek sıcaklık Mihalgazi'de 26, Sarıcakaya ve Günyüzü'nde 24 derece olacak.

Eskişehir'de yağış olacağı, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1- ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın değişik yönlerden hafif, öğle saatlerinde Eskişehir'in güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 26 derece ile Mihalgazi, 24 derece ile Sarıcakaya ve Günyüzü ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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