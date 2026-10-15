Eskişehir'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, meteorolojik uyarı yok

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Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Eskişehir'de hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 21 derece ile Günyüzü, 19 derece ile Çifteler, Alpu, Sarıcakaya, Beylikova ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı