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Kamyondan sarkan şeritler trafiği tehlikeye attı

Kamyondan sarkan şeritler trafiği tehlikeye attı
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Eskişehir çevre yolunda seyir halindeki kamyonetin kasasından sarkan bağlama ipleri, motosiklet sürücüleri başta olmak üzere trafikteki diğer araçlar için tehlike oluşturdu.

Eskişehir çevre yolunda seyir halinde olan kamyonetin arkasından sarkan uzun şeritler, hem sürücüyü hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdü.

Eskişehir çevre yolu Bursa istikametinde ilerleyen kamyonetin kasasındaki bağlama iplerinin yere sarkması, trafikte tedirginliğe yol açtı. Yol boyunca aracın arkasından sürüklenen ve yer yer asfalta temas eden şeritlerin, özellikle motosiklet sürücüleri için büyük tehlike oluşturduğu ve muhtemel bir kazaya davetiye çıkardığı görüldü. Tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam eden kamyonet sürücüsü, kısa süre sonra gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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