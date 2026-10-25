Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek, en yüksek sıcaklık 26 derece bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın Sarıcakaya ve Mihalgazi'de 26, en düşüğün Mihalıççık'ta 17 derece olması bekleniyor.

Eskişehir genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzeyli, Eskişehir çevrelerinde ise doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 26 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 17 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 22 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kraliyet ailesini sarsan skandal: Meghan Markle'ın babası hakkında çocuk istismarı iddiası

Öz oğlu ihbar etti! Meghan Markle'ın babasına mide bulandıran suçlama
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

Heyecan dorukta! Milyonların ter döktüğü sınav başladı
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi

Baro seçiminde dikkat çeken anlar! Konuşma bitti, sloganlar yükseldi
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu

Otel odasında yaşananlar genç öğretmenin başını fena yaktı
Koruma kararı vardı, tüfeği tutukluk yapınca bacaklarından vurdu! Yargıtay 15 yıllık cezayı bozdu

Tüfeği tutukluk yapınca tabancayla vurdu! 15 yıllık ceza bozuldu
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik

Hadise’nin dansına öyle bir isimden yorum geldi ki: Rezillik...
Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

Gecenin bir vakti yaptıklarına bakın! Mahallelinin yüreği ağzına geldi