Eskişehir'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek, en yüksek sıcaklık 26 derece bekleniyor

Eskişehir genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzeyli, Eskişehir çevrelerinde ise doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 26 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 17 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 22 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı