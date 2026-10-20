Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de gün batımının sarı ve kırmızı tonları dronla kaydedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de akşam saatlerinde gün batımıyla gökyüzü sarı ve kırmızı tonlara büründü. Dron pilotu Ahmet Araç'ın kaydettiği görüntülerde renklenen gökyüzü ve kentin kuş bakışı akşam manzarası yer aldı.

Eskişehir'de gün batımı sırasında gökyüzünde oluşan renk tonları dron ile kayda alındı. Dron pilotu Ahmet Araç tarafından çekilen görüntülerde, sarı ve kırmızı tonlara bürünen gökyüzü ile kentin kuş bakışı manzarası yer aldı.

Eskişehir'de akşam saatlerinde gün batımıyla birlikte gökyüzünde görsel bir manzara oluştu. Günün batış anında gökyüzünün sarı ve kırmızı tonlarına bürünmesi havadan görüntülendi. Dron pilotu Ahmet Araç tarafından kaydedilen görüntülerde, batan güneşin ışıklarıyla renklenen gökyüzü ve kentin akşam saatlerindeki görüntüsü yer aldı. Havadan çekilen kareler, şehrin estetik manzarasını gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avustralya'da saldırı şoku! Milletvekiline araç çarptı, Başbakan ‘Kasıtlı’ dedi

Milletvekilinin durumu kritik! Başbakan 'kasıtlı' dedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor

Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

"Açığız" yazdı, giren olmadı! İşte ülkede yağmalanmayan tek dükkan
'Yarın savaş olacak!' Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma

Ortam iyice gerildi: Yarın savaş çıkacak
Tuncer Bakırhan Meclis'te açıkladı! İran ile PJAK masaya oturuyor

Bakırhan, Meclis'te açıkladı! Bir ülke daha PKK ile masaya oturuyor
Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul'da kaldı

Galatasaray'ın kadrosu açıklandı: Yıldız isim Fransa'ya götürülmedi
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık

"Yüzde 99,9 oranına geldik, önümüzdeki hafta bitiyor"
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var

Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var