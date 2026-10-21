Erzincan Üzümlü'de 3 ayı bağ evinin bahçesine girdi, güvenlik kamerasına yansıdı

Erzincan Üzümlü'de 3 ayı bağ evinin bahçesine girdi, güvenlik kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 19 Ekim Pazartesi günü saat 03.38 sıralarında bir bağ evinin bahçesine giren 3 ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ayılar kümesin yakınlarında bir süre dolaştı, gece görülmeleri çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir bağ evinin bahçesine gelen 3 ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, 19 Ekim Pazartesi günü saat 03.38 sıralarında ilçedeki Eyüpsultan Caddesi'nde bulunan bir bağ evinde meydana geldi.
Bağ evinin bahçesine giren 3 ayı, kümesin yakınlarında bir süre dolaştı. Ayıların yerleşim yerine kadar geldiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Havaların soğumasıyla yiyecek aramak için yerleşim yerlerine indiği değerlendirilen ayıların gece saatlerinde görülmesi, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı