Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan Üzümlü'de 3 ayı bağ evinin bahçesine girdi, güvenlik kamerasına yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Üzümlü'de 3 ayı bağ evinin bahçesine girdi, güvenlik kamerasına yansıdı Haber Videosunu İzle
Erzincan Üzümlü'de 3 ayı bağ evinin bahçesine girdi, güvenlik kamerasına yansıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 19 Ekim Pazartesi günü saat 03.38 sıralarında bir bağ evinin bahçesine giren 3 ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ayılar kümesin yakınlarında bir süre dolaştı, gece görülmeleri çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir bağ evinin bahçesine gelen 3 ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 19 Ekim Pazartesi günü saat 03.38 sıralarında ilçedeki Eyüpsultan Caddesi'nde bulunan bir bağ evinde meydana geldi.

Bağ evinin bahçesine giren 3 ayı, kümesin yakınlarında bir süre dolaştı. Ayıların yerleşim yerine kadar geldiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Havaların soğumasıyla yiyecek aramak için yerleşim yerlerine indiği değerlendirilen ayıların gece saatlerinde görülmesi, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Fergani'nin 160 kilogramlık uydusu FRG-100D4 hedef yörüngesine yerleşti

Fergani'den tarihi adım! Uzayda göreve başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da belediye otobüsü, üst geçide çarptı: 24 yaralı

Ankara'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var
Zelenski'den itiraf gibi sözler: Çok sayıda insan kaybediyoruz

Zelenski'den itiraf gibi sözler: Savaşı kaybetmedik ama...
Mansur Yavaş'ın sağ kolu duyurdu: Aday olmama ihtimali yok

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Sağ kolundan gündem yaratacak mesaj
Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp

Kan donduran olay! Kopan kulak parçası bir türlü bulunamadı
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı

Fenomenin tatili hiç beklemediği gibi bitti
Demir bloğun altında kalan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Fabrikadaki ölümde kahreden detay! 10 gün önce...
Nijerya'da ilk Ebola virüsü vakası tespit edildi

Ölümcül salgın bir ülkeye daha sıçradı! 243 milyonluk ülkede ilk vaka