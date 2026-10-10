Erzincan Kemaliye'de akşam turizmi için tarihi sokaklar ışıklandırıldı

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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, tarihi konakları ve taş sokaklarıyla öne çıkan simge mekanların akşam saatlerinde de ziyaret edilebilmesi amacıyla aydınlatma çalışması yapıldı.

Erzincan Valiliği himayelerinde, Kemaliye Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Kemaliye'de Akşam Turizmi Projesi" kapsamında ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan mekanlar sıcak ışıklarla aydınlatıldı.

Proje ile Kemaliye'nin tarihi sokaklarının akşam saatlerinde de ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunması ve ilçenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Tarihi konakları, asırlık taş sokakları ve kültürel mirasıyla öne çıkan Kemaliye'nin, yapılan çalışmalarla akşam turizmi açısından da cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı