Erzincan'da iki tilki 13 Şubat Şehir Stadyumu çevresinde yiyecek ararken görüntülendi

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Erzincan'da gece saatlerinde iki tilki, Merkez 13 Şubat Şehir Stadyumu çevresinde yiyecek ararken görüntülendi.

Şehir merkezine kadar inen tilkiler, çevrede dolaşarak yiyecek aradı. Tilkilerin stadyum çevresinde görülmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Erzincan'da yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülmesi de gündeme geliyor. Artan ayı gözlemleri kapsamında, kent merkezine bağlı Başpınar köyünde de yiyecek arayan ayılar görüldü.

Yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşması, doğal yaşam ve vatandaşların güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Son dönemde kırsal bölgelerde ayılarla karşılaşılması, yaban hayatı ile insan yaşamının giderek daha fazla kesiştiğini ortaya koyuyor. Özellikle köylerde yaşayan vatandaşlar açısından endişeye neden olabilen bu durum, insanlarla yaban hayvanlarının karşı karşıya gelme ihtimalini de artırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı