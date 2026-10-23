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Erzincan'da iki tilki 13 Şubat Şehir Stadyumu çevresinde yiyecek ararken görüntülendi

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Erzincan'da iki tilki 13 Şubat Şehir Stadyumu çevresinde yiyecek ararken görüntülendi Haber Videosunu İzle
Erzincan'da iki tilki 13 Şubat Şehir Stadyumu çevresinde yiyecek ararken görüntülendi
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Erzincan'da gece saatlerinde iki tilki, Merkez 13 Şubat Şehir Stadyumu çevresinde yiyecek ararken görüntülendi. Yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşması, Başpınar köyünde yiyecek arayan ayıların da görülmesiyle doğal yaşam ve vatandaş güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

Erzincan'da gece saatlerinde iki tilki, Merkez 13 Şubat Şehir Stadyumu çevresinde yiyecek ararken görüntülendi.

Şehir merkezine kadar inen tilkiler, çevrede dolaşarak yiyecek aradı. Tilkilerin stadyum çevresinde görülmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Erzincan'da yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülmesi de gündeme geliyor. Artan ayı gözlemleri kapsamında, kent merkezine bağlı Başpınar köyünde de yiyecek arayan ayılar görüldü.

Yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşması, doğal yaşam ve vatandaşların güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Son dönemde kırsal bölgelerde ayılarla karşılaşılması, yaban hayatı ile insan yaşamının giderek daha fazla kesiştiğini ortaya koyuyor. Özellikle köylerde yaşayan vatandaşlar açısından endişeye neden olabilen bu durum, insanlarla yaban hayvanlarının karşı karşıya gelme ihtimalini de artırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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