Elazığ Palu'daki tarihi kalede avlanması yasak dağ keçileri görüntülendi

Elazığ Palu'daki tarihi kalede avlanması yasak dağ keçileri görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Palu ilçesindeki tarihi Palu Kalesi çevresinde sürü halinde dağ keçileri görüldü. Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, kalenin alt kısımlarında dolaşırken vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi ve bir süre sonra gözden kayboldu.
Elazığ'ın Palu ilçesindeki tarihi Palu Kalesi çevresinde sürü halinde dağ keçileri görüldü.
Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, tarihi Palu Kalesi'nde görüntülendi. Bölgeyi gezen vatandaşlar, kalenin alt kısımlarında dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı