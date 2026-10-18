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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde zehirli engerek görüntülendi

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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde zehirli engerek görüntülendi
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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde zehirli bir engerek yılanı görüntülendi. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde bir ısırığı insanı öldürmeye yeterli olan yılanın kıvrılarak hareketsiz yattığı görüldü; görüntüyü çeken kişi insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde zehirli bir engerek yılanı görüntülendi.

Güllüce köyünde bir vatandaş tarafından ekilen görüntülerde, bir ısırığı insanı öldürmeye yeterli olan engerek yılanının bir noktada kıvrılarak hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Görüntüler dikkat çekerken, görüntüyü çeken vatandaş engerek yılanına karşı insanların dikkatli olması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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