Düzce Gölyaka'da toprak kaymalarına İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti

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DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarına ekipler müdahale ederek yol güvenliğini sağladı.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar köyünün Karamahmut ve Şimşirtepe mahallelerinde meydana gelen toprak kaymalarına ekipler tarafından müdahale edildi. Ulaşım güvenliğini tehdit eden toprak kaymalarının ardından bölgede gerekli çalışmalar gerçekleştirilerek yolların güvenli şekilde kullanılabilmesi sağlandı.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması amacıyla sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı