Diyarbakır'da üst üste çakan şimşekler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Diyarbakır'da üst üste çakan şimşekler cep telefonu kamerasıyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'da üst üste çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Ardından gök gürültüsüyle yağış başladı ve o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Diyarbakır'da geceyi aydınlatan şimşekler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Dün akşam saatlerinde kentte üst üste çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşeklerin ardından gök gürültüsüyle yağış başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı