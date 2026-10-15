Diyarbakır'da üst üste çakan şimşekler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

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Diyarbakır'da geceyi aydınlatan şimşekler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde kentte üst üste çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşeklerin ardından gök gürültüsüyle yağış başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı