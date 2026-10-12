Haberler

Çorum Oğuzlar'da beton havuza giren porsuk, çiftçilerin tahta düzeneğiyle kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Oğuzlar'da beton havuza giren porsuk, çiftçilerin tahta düzeneğiyle kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Ağaççamı köyünde ceviz bahçesindeki eski beton havuzda mahsur kalan porsuk, çiftçilerin kurduğu tahta düzenek ve bıraktığı yiyeceklerle kurtuldu. Aç ve yorgun olduğu belirtilen hayvan, ertesi gün havuzdan çıkarak doğasına kavuştu.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz bahçesindeki eski beton havuz içerisinde mahsur kalan porsuk, çiftçiler tarafından kurtarıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesi Ağaççamı köyünde kullanılmayan eski bir beton havuzun içine giren porsuk mahsur kaldı. Ceviz hasadı için bahçesine giden çiftçiler, porsuğu kurtarmak için kendi çabalarıyla çalışma başlattı. Vatandaşlar tahtalardan porsuğun tırmanabileceği bir düzenek kurdu. Vatandaşlar, aç ve yorgun olduğu gözlemlenen hayvan için gölete üzüm ile ekmek bıraktı. Ertesi gün tekrar bahçeye gelen vatandaşlar, porsuğun havuzdan çıktığını gördü.

Porsuğu kurtaran Adem Soyutürk, "Betondan yapılmış eski, yapay bir gölet vardı. Komşum Salih Karakuş, 1 buçuk metre yüksekliğindeki gölette hayvan olduğunu söyledi. Yanına gidip fotoğrafını çektik. Ne olduğunu da bilemedik, internetten porsuk olduğunu ve tırmanamadığını öğrendik. Gerçekten de tırmanamıyordu. Biraz da halsizdi, sürekli yatıyordu. Tahtadan merdiven türü bir şeyi, yatay şekilde gölün ucundan bir ucuna, çıkabileceği şekilde gerdirdik. Halsiz ve bitkin olduğu için de yanımızdaki üzüm ve ekmekleri göletin içine attık. Akşam olduğu için orayı terk etmek zorunda kaldık. Sabah oraya gittiğimizde çıkmıştı. Yine doğasına kavuştu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Rusya'daki saldırı İstanbul'u vurdu! Taksiciler zor durumda

Ukrayna İHA'sı İstanbul taksicilerini vurdu
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi

Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Antalya’da botoks alarmı! 16 kişi hastanelik oldu, 3'ü yoğun bakıma alındı

Kırışıklıklardan kurtulayım derken canlarından olacaklardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı

Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı
Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı

Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, sözleri çileden çıkardı
Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor

Şaka değil gerçek! Bu ilanı görenler yetkilileri göreve çağırıyor
Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım

Elon Musk’ın eski sevgilisi: Yıllarca her sabah korkuyla uyandım
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

Piyasalar alev aldı! Herkes aynı haberi bekliyor
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı

Başbakana ölüm tehdidi! Ülke ismini verip güvenlik güçlerini uyarmıştı
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok

Korkulan oldu! Yıldız isim Barcelona maçında yok