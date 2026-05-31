Çorum'da sokakta arı paniği: Esnaf uzaklaştırdı

Çorum'da bir binanın dış cephesine yuva yapan binlerce arı paniğe sebep oldu. Arılar çevredeki esnafın müdahalesiyle yuva yaptıkları yerden alındı.

Olay, Yavruturna Mahallesi Maliye 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın dış cephesine toplanarak oğul veren binlerce arı, çevredeki esnaf ve vatandaşların dikkatini çekti. Kısa sürede sokağın bir bölümünü kaplayan arı yoğunluğu nedeniyle yoldan geçen vatandaşlar tedirginlik yaşarken, o bölgeden dikkatli adımlarla geçmek zorunda kaldı. Küme halinde biriken arılar, sokak üzerinde faaliyet gösteren duyarlı esnafın aldığı önlemler sayesinde bulunduğu yerden indirildi. Herhangi bir olumsuzluğun ya da yaralanmanın yaşanmadığı arıların indirilme anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"Arılar buraya oğul vermişti"

Sokak üzerinde esnaflık yapan ve aradaşlarıyla birlikte müdahale ederen oğul veren arılara bulunduğu yerden indirmeye yardımcı olan Enes Aslan, "Arılar buraya oğul vermişti. Biz de arıları güvenli bir şekilde indirdik. Yan esnaflarımızla beraber kimseye zarar gelmeden arılara müdahale ederek indirdik" dedi. - ÇORUM

