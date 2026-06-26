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Çorum Barajı'nda 2 bin 800 metre ağ ele geçirildi

Çorum Barajı'nda 2 bin 800 metre ağ ele geçirildi
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Çorum Barajı'nda yapılan denetimlerde 2 bin 800 metre uzunluğunda sahipsiz misina ağı bulundu. Ağlara takılan balık ve su kaplumbağaları kurtarılarak doğaya salındı.

Çorum Barajı'nda su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde, 2 bin 800 metre uzunluğunda sahipsiz misina ağı ele geçirildi. Ağlara takılan balık ve su kaplumbağaları ekipler tarafından kurtarılarak yeniden suya salındı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine su ürünleri kaynaklarının korunması amacıylaÇorum Barajı'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, kaçak avcılıkta kullanılmak üzere suya bırakılmış toplam 2 bin 800 metre uzunluğunda misina ağı tespit edildi. Sahibi belirlenemeyen ağlara el konulurken, olayla ilgili idari işlem başlatıldı. Kontroller sırasında misina ağına takılı halde bululanan balıklar ile su kaplumbağaları ekipler tarafından yeniden suya salındı. Yapılan çalışma ile hem su ürünleri stoklarının korunmasına hem de doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, su kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla kaçak ve usulsüz su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerin il genelinde kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, yasa dışı avcılık faaliyetlerinin ihbar edilmesinin doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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