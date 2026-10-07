COP31 öncesi 5 Ekim 2026'daki MSKÜ çalıştayı MİDUG girişiminin başlangıcı oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ), COP31 öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen COP31 Çalıştayı, 5 Ekim 2026 tarihinde AKM D Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından organize edilen çalıştay; akademisyenleri, öğrencileri, öğrenci topluluklarını ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan katılımcıları iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve iklim direnci odağında bir araya getirdi.

Çalıştay aynı zamanda, Üniversitenin COP31 sürecindeki çalışmalarını uzun vadeli ve disiplinlerarası bir yapıya dönüştürmek amacıyla oluşturulan MİDUG- Muğla İklim Direnci ve Uyum Girişimi'nin başlangıcı oldu. MİDUG ile farklı disiplinlerde yürütülen çalışmaların ortak bir çatı altında buluşturulması, yeni iş birliklerinin geliştirilmesi ve bilimsel bilginin Muğla'nın iklim direncine katkı sağlayacak uygulamalara dönüştürülmesi hedefleniyor.

Gün boyunca gerçekleştirilen sunumlarda; geçmiş iklim ve antik su yönetiminden kıyı ve sulak alanlara, kampüs bostanından, sürdürülebilir turizme gençlik çalışmalarından temiz enerji ile sıfır atık ve geri dönüşüme, akıllı kent teknolojilerinden sanat ve sürdürülebilirliğe kadar çok farklı konular ele alındı. Çalıştayda öğrenci projelerinin sözlü ve poster sunumlarına da yer verilerek, öğrencilerin sürdürülebilirlik ve iklim çalışmalarındaki aktif rolü öne çıkarıldı.

Bilimden Toplumsal Etkileşime Ortak Çalışma

Etkinlik kapsamında öğrenci toplulukları da stant açarak çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin ve çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla farklı yaş ve deneyim grupları arasında etkileşim sağlandı.

Çalıştayın son bölümünde düzenlenen "Proje Buluşmaları: Akademisyenler ve Öğrenciler Bir Arada" oturumunda öğrenciler proje ekipleriyle doğrudan bir araya geldi. Öğrencilerin projelere katkı sunabilecekleri alanlar ve COP31'e kadar yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi.

Ardından gerçekleştirilen ortak değerlendirmede disiplinler arası iş birliği imkanları ve yeni proje fikirleri ele alındı.

COP31'i bir varış noktası değil, yeni iş birlikleri için bir başlangıç olarak gören MSKÜ; MİDUG ile bilim, öğrenci katılımı, uygulama ve toplumsal etkileşimi bir araya getirerek Muğla'nın iklim direncine uzun vadeli katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı