Çermik'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu

Çermik'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Çermik Kaymakamlığı koordinesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Saatler 11.11'i gösterdiğinde fidanlar toprakla buluşturuldu ve can suyu verilerek etkinlik sona erdi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.
Tüm Türkiye'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluştu. Çermik Kaymakamlığı koordinesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla, fidan dikim etkinliği düzenlendi. Saatler 11.11'i gösterdiğinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Can sularının verilmesiyle tamamlanan fidan dikim etkinliği, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı