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Bolu'da Yedigöller yolunda mevsimin ilk karı sabah etkili oldu

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Bolu'da Yedigöller yolunda mevsimin ilk karı sabah etkili oldu
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Bolu’daki Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki yüksek kesimlerde sabah saatlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu. Lapa lapa yağan karla yeşil alanlar ve araçların üzeri beyaza bürünürken, ekim ayındaki erken kış manzarası ziyaretçilere sürpriz oldu.

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki yüksek kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan karla birlikte yol kenarındaki yeşil alanlar ve araçların üzeri beyaza büründü.

Doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yedigöller Milli Parkı güzergahında mevsimin ilk kar sürprizi yaşandı. Sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde yağış yerini kara bıraktı. Yedigöller yolunun zirve noktalarında etkisini artıran lapa lapa kar yağışı, kısa sürede çevreyi kapladı. Yeşilin tonlarıyla kaplı ormanlık alanlar ve park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, ekim ayında gelen erken kış manzarası ziyaretçilere sürpriz oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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