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Bitlis'te Yonca Kavşağı peyzaj çalışmasıyla renkli manzaraya dönüştü

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Bitlis'te Yonca Kavşağı peyzaj çalışmasıyla renkli manzaraya dönüştü
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Bitlis merkezdeki Yonca Kavşağı'nda yapılan peyzaj çalışması, renkli taş süslemelerle kavşağa farklı bir görünüm kazandırdı. Karayolları Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmada oluşturulan desenler kelebeği andırıyor; dron görüntüleri estetik manzarayı gözler önüne serdi.

Bitlis merkezde bulunan ve Yonca Kavşağı olarak bilinen kavşakta yapılan peyzaj çalışması, ortaya renkli ve güzel güzel görüntüler çıkardı.

Bitlis'te şehir merkezinin önemli noktalarından biri olan Yonca Kavşağı, renkli taşlarla yapılan süslemelerle farklı bir görünüme kavuştu. Kavşakta oluşturulan desenler, aynı zamanda kelebeği andıran görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen peyzaj çalışmasıyla kavşak, renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle dron ile gökyüzünden kaydedilen görüntüler, kavşağın estetik görünümünü gözler önüne serdi. Yukarıdan bakıldığında ortaya çıkan desenler ve renk uyumu, Yonca Kavşağı'nı adeta bir fotoğraf karesine dönüştürdü. Kelebeği andıran tasarımıyla öne çıkan kavşak, Bitlis'in şehir manzarasına görsel bir güzellik kattı.

Kavşağın dron ile çekilen görüntüleri, izleyenlere güzel manzara sunarken, yapılan peyzaj çalışması da vatandaşların dikkatini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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