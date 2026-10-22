Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan dolu yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, sürücülerden kayganlaşan yollarda tedbirli olmaları istendi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Adilcevaz'da etkili olan dolu yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağışın ardından çevrede oluşan görüntüler dikkat çekti.
Bölgede etkili olan hava şartları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, özellikle sürücülerin kayganlaşan yollarda tedbirli davranmaları istendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı