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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü Haber Videosunu İzle
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan dolu yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, sürücülerden kayganlaşan yollarda tedbirli olmaları istendi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Adilcevaz'da etkili olan dolu yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağışın ardından çevrede oluşan görüntüler dikkat çekti.

Bölgede etkili olan hava şartları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, özellikle sürücülerin kayganlaşan yollarda tedbirli davranmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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