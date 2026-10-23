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Bitlis Güroymak'ta göçer çadırlarındaki aramada kaçak avlanmış keklikler bulundu

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Bitlis Güroymak'ta göçer çadırlarındaki aramada kaçak avlanmış keklikler bulundu Haber Videosunu İzle
Bitlis Güroymak'ta göçer çadırlarındaki aramada kaçak avlanmış keklikler bulundu
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde göçerlerin bulunduğu çadırlarda yapılan aramada çok sayıda kaçak avlanmış canlı keklik ele geçirildi. Keklikler sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınırken, avda kullanılması yasak kafes ve tuzaklar imha edildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde göçerlerin bulunduğu çadırlarda yapılan aramada çok sayıda kaçak avlanmış keklik ele geçirildi. Keklikler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. DKMP Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bitlis İl Şube Müdürlüğü ekipleri, göçer çadırların olduğu ve bu çadırların etrafında kekliklerin olduğu ihbarı üzerine Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber bölgeye gidildi. Yapılan aramada çok sayıda kakaç avlanmış canlı keklik ele geçirildi.

Ele geçirilin keklikler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğaya salımları gerçekleştirildi. Kafes ve tuzaklar da avda kullanılması yasak olan malzemeler olduğundan imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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