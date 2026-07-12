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Defalarca yuvadan düşen yavru leylek doğaya bırakıldı

Defalarca yuvadan düşen yavru leylek doğaya bırakıldı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde cami çatısındaki yuvasından defalarca düşen yavru leylek, esnaf tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. Leyleğin sağlık durumunun iyi olduğu ve doğaya hızla adapte olduğu belirtildi.

Bingöl'de defalarca yuvasından düşen yavru leylek, esnaf tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami çatısındaki yuvasından düşen yavru leylek, vatandaşlar tarafından birkaç kez yeniden yuvasına çıkarıldı. Ancak her seferinde tekrar yuvadan düşen yavru leyleğin daha sağlıklı beslenebilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için doğal ortamına bırakılmasına karar verildi.

Yavru leyleği doğaya bırakan esnaf İdris Ada, "Yavru leylek yuvasından düştü. Defalarca yuvasına koymaya çalıştık ancak tekrar aşağı düştü. Son çare olarak ait olduğu doğal yaşam alanına bıraktık. Umarım hayatına devam eder, annesi gibi tekrar yuva kurar ve yavrular. Şu anda gördüğünüz gibi keyfi yerinde, yemeğe de başladı" dedi.

Doğal yaşam alanına bırakılan yavru leyleğin, bir süre çevrede dolaştıktan sonra doğaya hızlı adapte olduğu görüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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