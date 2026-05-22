Üniversite öğrencileri İncekaya köyünde doğa yürüyüşü yaptı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Doğal ve Tarihi Yaşamı Koruma Kulübü öğrencileri, "Spor Dostu Kampüs" projesi kapsamında Tatvan'ın İncekaya köyü mevkiine doğa yürüyüşü ve keşif etkinliği gerçekleştirdi.

Bitlis Eren Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğal ve Tarihi Yaşamı Koruma Kulübü, üniversite öğrencilerinin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kolları sıvadı. Sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve gençlerin doğayla olan bağlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Spor Dostu Kampüs" projesi kapsamında, Tatvan'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen İncekaya köyü mevkiine bir keşif gezisi düzenlendi.

Sabah saatlerinde Tatvan MYO önünden başlayan ve kulüp tarafından sağlanan ikramlar eşliğinde oldukça keyifli geçen doğa yürüyüşü, ekibin sorunsuz bir şekilde dönmesiyle başarıyla tamamlandı. Gençlerin gerçekleştirdiği bu dinamik faaliyet, kampüsteki spor ve çevre kültürünün gelişimine önemli bir katkı sundu.

Etkinlikte öğrencilere, BEÜ Öğrenci Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Görevlisi Erol Gödur ve BEÜ akademisyenlerinden doğa fotoğrafçısı Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı rehberlik etti. Toplamda 32 kulüp üyesi öğrencinin katılım sağladığı bu özel yürüyüşte, gençler hem spor yapma imkanı buldu hem de İncekaya mevkiinin eşsiz doğasını yakından tanıyarak çevre farkındalığı kazandı.

Etkinliğin organizasyonunu üstlenen Doğal ve Tarihi Yaşamı Koruma Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Demir, yürüyüş sonrasında yaptığı açıklamada, projenin önemine dikkat çekti. Demir, "Bu etkinlikle arkadaşlarımızın hem sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmeyi hem de bölgemizin doğal ve kültürel değerleri hakkında farkındalık kazanmalarını amaçladık. Üniversite gençliği olarak doğayla iç içe, sağlıklı bir yaşam bilinci geliştirmek bizim için çok önemli. Destek veren tüm hocalarımıza ve katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı