Bayburt'un yayla yollarında karla mücadele devam ediyor

Bayburt'un yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar nedeniyle yayla yollarında karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydıntepe Yaylası Kemergeçidi mevkiinde İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların güvenli ulaşım sağlayabilmesi ve yayla yollarının açık tutulması için bölgede çalışma yapıyor. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen sahada bulunan ekipler, karla kaplı yolları açarak, ulaşımı güvenli hale getiriyor.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti. Son duruma ilişkin bilgi alan Eldivan, karla mücadele çalışmalarında görev yapan ekiplere kolaylık diledi. - BAYBURT

