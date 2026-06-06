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Demirözü'nde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Demirözü'nde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Bayburt'un Demirözü ilçesinde öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler yollarda kontrollü ilerledi.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinden ötürü yaya ve araç trafiğinde zaman zaman aksama yaşandı. Vatandaşlar, kapalı alanlara ve dükkan tentelerinin altına sığınarak, yağışın dinmesini bekledi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün 5 günlük hava tahminine göre Demirözü'nde Pazar ve Pazartesi günleri havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İlçede Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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