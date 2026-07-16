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Batman'da porsuk görüntülendi

Batman'da porsuk görüntülendi
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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kelhasan köyünde, nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. IUCN kırmızı listesinde yer alan porsuk, kısa süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Batman'ın Sason ilçesinde porsuk görüntülendi.

Sason ilesine bağlı Kelhasan köyünde nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuğun yiyecek aradığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk, daha sonra bölgeden uzaklaştı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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