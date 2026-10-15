Balıkesir Erdek'te fırtına ağacın gövdesini kırdı, devrilen ağaç yolu kapladı

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Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Erdek'te fırtınanın etkisiyle bir ağaç gövdesinden kırılarak yola devrildi.

Erdek ilçesindeki Pazar Meydanı'nda dün gece etkisini artıran şiddetli fırtına nedeniyle bir ağacın gövdesi kırıldı. Kırılan ağacın gövdesi ve dalları yolun ve kaldırımın bir bölümünü kapladı.

Bölgede etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, olumsuz hava şartlarının bugün de etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı